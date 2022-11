Ukraina ma problem ze Starlinkami. Elon Musk odetnie dostęp?

Problem związany z finansowaniem łączności satelitarnej Starlink pojawił się już we wrześniu. To wówczas koncern SpaceX oświadczył, że nie będzie dłużej utrzymywać funkcjonowania sieci w Ukrainie. Do Departamentu USA trafiło pismo, w którym Elon Musk zażądał od amerykańskich władz przejęcia finansowania. Chodziło o ponad 120 mln dolarów do końca roku i niemal 400 mln dolarów przez następne 12 miesięcy.