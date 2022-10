Wystarczył tydzień i miliarder osiągnął dno. Poszło o Putina [OPINIA]

Ale wyraźnie bohaterstwo już mu się znudziło. Właśnie wyszła na jaw jego korespondencja z Pentagonem, w której oczekiwał on od amerykańskiego rządu, by przejął na siebie finansowanie całej operacji. Te oczekiwania wyartykułował jeszcze we wrześniu – a październiku zaczęły się ograniczenia w dostępie do Starlinka. Doszło do nich w chwili, gdy ukraińska armia przeprowadziła bardzo skuteczną kontroofensywę w Donbasie. W chwili, gdy internet stał się dla nich kluczowy (choćby po to, by móc prowadzić rozpoznanie pola walki w czasie rzeczywistym), on zaczął go dawkować – i grozi, że całkiem go wyłączy.