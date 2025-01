Uderzenie w Nawrockiego. Kandydat na prezydenta przekonał PiS. Znamy kulisy

Prezes IPN Karol Nawrocki - wbrew medialnym doniesieniom - nie uczestniczył w spotkaniu władz PiS. O jego kampanii mówił za to kierownictwu partii w piątek 24 stycznia szef sztabu kandydata na prezydenta Paweł Szefernaker - wynika z informacji WP.

Piątek 24 stycznia. Z parkingu przy siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie odjeżdża ciemny SUV. Do samochodu podchodzą dziennikarze, pasażer na tylnych siedzeniach uchyla szybę. To Karol Nawrocki, popierany przez PiS kandydat na prezydenta. - Jak przebiegło spotkanie kierownictwa? - zagaduje jedna z reporterek.

Czy wśród nich pojawił się temat publikacji "Gazety Wyborczej" na temat wynajmowanego przez Nawrockiego apartamentu należącego do Muzeum II Wojny Światowej? - Sprawa krąży, ale nie zajmuje specjalnej uwagi sztabu czy kierownictwa - twierdzą nasze źródła.

Nieoficjalnie wiemy - choć nikt tego wprost nie potwierdza - że prezes IPN miał zapewnić osoby współtworzące jego kampanię, że w sprawie wynajmu apartamentu jest "czysty" i nie ma na sumieniu niczego, co jest mu przypisywane w mediach. Partia przyjęła te tłumaczenia.

Po spotkaniu z Szefernakerem Nawrocki - jak słyszymy - został zaproszony na spotkanie z przedstawicielami koordynowanego przez Przemysława Czarnka ruchu kontroli wyborów. - Wpadł na kilka minut, przywitał się i właściwie już go nie było. Miał wywiad dla jednego z portali, potem pojechał do Gdańska - mówi nam źródło z Nowogrodzkiej.

Jak pisała "Gazeta Wyborcza", muzeum zaprzecza, jakoby pokoje gościnne powstały jako mieszkania dla poprzedniej dyrekcji (ani dyrektor Paweł Machcewicz, ani żaden z jego zastępców nie spędzili w nich nawet doby - pisze "GW") i by komercyjne ich udostępnianie było pomysłem Nawrockiego, bo planowano to już na etapie projektu.

Szef kampanii Nawrockiego Paweł Szefernaker, pytany przez WP, nie zamierza "na poważnie" odnosić się do tekstów "Wyborczej" ; sprawy nie komentuje także rzeczniczka kandydata.

Szefernaker zareagował krótko na portalu X: "Po czarnej serii sondaży dla Trzaskowskiego jego sztabowcy zwariowali. Model ich kampanii jest bardzo prosty: ‘GW’ pisze, Tusk o tym twittuje, fejkmedia to pokazują. Dedykuję im obraz Hieronima Boscha: Statek głupców" - napisał.

Rzeczniczka kampanii Karola Nawrockiego, pytana przez WP o wpis Tuska odpowiedziała, że oświadczenia kandydata w tej sprawie nie należy się spodziewać. A jeśli Nawrocki zostanie o to zapytany na konferencji prasowej? To oczywiście odpowie.

Wcześniej w jednym z wywiadów stwierdził: - Rozumiem, że przy braku realnych obciążeń, trzeba było "coś" na mnie znaleźć, ale to wszystko jest śmieszne.

- "Gazeta Wyborcza" regularnie kłamie na mój temat. Korzystałem czasem z pokoju, należącego do kompleksu muzeum, ale tylko z tego, który był akurat wolny i na pewno nie przez 200 dni. Najdłużej przebywałem w pokoju 10 dni, gdy byłem na kwarantannie podczas pandemii. Nie było żadnej stałej rezerwacji na wyłączność. To fake news - stwierdził.

Prezes IPN przekonywał też, że apartamenty powstały po to, aby mieszkali w nich dyrektorzy spoza Gdańska.

"Gazeta Wyborcza" twierdziła, że Nawrocki w centrali PiS w piątek 24 stycznia "był pytany o to, co jeszcze kompromitującego może go obciążać". Zdaniem "GW, "za zmianą kandydata mają optować m.in. Joachim Brudziński i Mariusz Kamiński.