Złe sondaże, kłótnie ministrów, improwizacja. Chaos w rządzie uderza w kampanię Trzaskowskiego

- Ta sprawa ujawniła to, na czym wywalają się wszystkie rządy: wieczna silosowość i "resortowość", brak komunikacji, sprzeczne interesy. Ministrowie i wiceministrowie nie wiedzą o swoich działaniach, a jak wiedzą, to większość inicjatyw próbują sobie wzajemnie blokować. Albo puszczają przecieki do mediów, żeby "spalać" jakieś projekty. Tak to wyglądało i tak to niestety wygląda - opisuje nasz rozmówca z rządu.