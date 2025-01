Wyciekł przekaz dnia PiS. Partia reaguje na temat uderzający w Morawieckiego

W Polsce ten sam temat funkcjonuje w kampanii wyborczej. Jak słyszymy wśród polityków PiS, wywołuje obawy o nadchodzącą kampanię wyborczą. Jednocześnie wywołuje całą falę wewnętrznych napięć. Wirtualna Polska dotarła do przekazu dnia, w którym PiS przedstawia narrację, by "rozbrajać" temat.

Od wielu lat Morawiecki jest też przez to atakowany przez Konfederację i inne prawicowo-konserwatywne środowiska, które mają coraz większe wpływy w Polsce . Konfederacja właśnie przez Zielony Ład nie chce współpracować z byłym premierem i wysuwa wobec niego najcięższe oskarżenia.

- Mateusz Morawiecki w 2019 roku akceptował Europejski Zielony Ład. Nie ma granicy hipokryzji, której by nie przekroczył - powiedział Wirtualnej Polsce wicemarszałek Krzysztof Bosak.

Partia przygotowała dla swoich polityków nawet specjalny brief - tzw. przekaz dnia - którego na blachę muszą uczyć się jego adresaci i powtarzać w mediach . Wirtualna Polska poznała ten przekaz. Trafił on na skrzynki i komunikatory parlamentarzystów i działaczy.

Fragment dotyczący Zielonego Ładu publikujemy poniżej. Mowa jest w nim o rzekomym "wecie", którego jednak - na co zwracają nam uwagę nieoficjalnie niektórzy politycy tej partii, a także eksperci - nie było. Mimo to przekaz ma być powielany przez polityków PiS. Pierwsze wzmianki o temacie pojawiły się już w grudniowych przekazach, są powielane w kolejnych - wynika z informacji WP.

"Oto treść konkluzji z 12 grudnia 2019 r. Przeczytanie ze zrozumieniem pierwszego zdania zamyka dyskusję nad przyjęciem Zielonego Ładu zaproponowanego przez von der Leyen" - wskazuje na X Janusz Kowalski, odnosząc się do słów Michała Dworczyka w Wirtualnej Polsce.

Poseł PiS podkreśla, że dokument ów - oficjalny - jest prawdziwym materiałem źródłowym, a "nie filmikiem na YouTube". To nawiązanie do niedawnych nagrań Morawieckiego.

"Nie róbmy z ludzi idiotów. Bo prawica znowu przegra. Czy pod Zielonym Ładem znajdziemy podpis Angeli Merkel? Pytanie powinno być postawione tak: pokażcie mi polskie weto albo puste krzesło zrywające posiedzenie Rady Europejskiej przyjmującej w grudniu 2019 r. Zielony Ład" - napisał kilkanaście dni temu Kowalski, odnosząc się do głośnego wpisu na X Mateusza Morawieckiego.

To nie spodobało się stronnikom byłego premiera. Ci odpowiadali Kowalskiemu, że kłamie i znów dzieli środowisko PiS. "Ostatnie, co jest potrzebne zjednoczonej prawicy, polskim patriotom i wszystkim, którym na sercu leży Polska, są takie wpisy Janusz. Skasuj to" - napisała posłanka PiS Monika Pawłowska.