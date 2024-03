PiS w pułapce Zielonego Ładu. Konfederacja wyczuła "polityczne złoto"

Na sugestię, że prezes Kaczyński być może był wprowadzany w błąd przez swoich nominatów - Morawieckiego i Wojciechowskiego - Bosak odpowiada, że "jeżeli tak, dyskwalifikuje to Jarosława Kaczyńskiego jako polityka". - Nie uważam jednak prezesa PiS za człowieka naiwnego. To on uważa wyborców za naiwnych. Najpierw coś aprobował i wdrażał, a następnie udaje, że tak naprawdę z tym walczył. Apeluję do wyborców: nie wierzcie politykom PiS w tej sprawie - mówi nam wicemarszałek.