"A może ulica Marii Kaczyńskiej?". Magdalena Biejat dla WP o wyborach kobiet

Senator Kukucki otrzymał nominację już po przedstawieniu pomysłu dopłat do kredytów, który również doprowadzi do wzrostu cen mieszkań. Wyszło to niezbyt elegancko ze strony Koalicji Obywatelskiej, że tak ważny projekt ogłoszono, zanim dołączył do Ministerstwa Rozwoju minister Kukucki. Mimo to pan minister walczy o zwiększenie funduszu dopłat do mieszkań budowanych przez samorządy. Dziś samorządy mają tych pieniędzy za mało.