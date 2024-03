Kierwiński do dymisji? Koalicja ma plan

Politycy koalicji rządzącej przekonują, że PiS cynicznie wykorzystuje protest rolników - przede wszystkim po to, by zbić punkty w kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi. Małgorzata Golińska odpowiada na to krótko: - My po prostu słuchamy Polaków. Jeśli jakieś grupy zwracają się do nas o wsparcie, to my im tego wsparcia udzielamy.