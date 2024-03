Kołodziejczak żąda wyjaśnień. "Nie chcę, by mówiono o rządzie, że rolników się bije i pałuje"

- Wczoraj widzieliśmy obrazki, które powodują we mnie wkurzenie, że zamiast mówić o problemach rolników, mówimy, że była zadyma. Będę sprawdzał, kto działał w taki sposób, kto próbował wedrzeć się do Sejmu. Będę żądał wyjaśnień od ministra Kierwińskiego. Chciałbym, żeby powiedział, jakie ma informacje i kto został zatrzymany. Nawet jeżeli ktoś nie przestrzega prawa to trzech czy czterech policjantów, którzy obezwładniają na ziemi człowieka, to nie są obrazki, które powinniśmy widzieć. Można to zrobić w normalny sposób, odciągnąć go od tłumu - dodaje.