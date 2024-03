"Porażka". Wskazał "winnych" po starciach z policją

Mariusz Sokołowski wyraził wątpliwość co do tego, że za zamieszki podczas protestu odpowiedzialni są prowokatorzy. - Zawsze na protestach, gdzie dochodzi do takich zdarzeń, jest mowa o prowokatorach. Zazwyczaj jednak okazuje się, że to uczestnicy protestu, którym puściły nerwy. Łatwo to ustalić na podstawie nagrań, zarówno tych z monitoringu, jak i zamieszczanych w mediach społecznościowych przez samych protestujących. Na nich bardzo dokładnie widać, jaką kto pełnił rolę podczas całego zdarzenia. Pozwolą potwierdzić tożsamość i rolę takich osób w proteście. Do ostatecznego potwierdzenia czy mamy do czynienia z protestującym, czy z prowokatorem dochodzi oczywiście podczas przesłuchania - stwierdził były policjant.