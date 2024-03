2050 problemów Polski Szymona Hołowni

- Prezydium klubu zawiesiło posła Adama Gomołę do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości, które pojawiły się na jego temat. Jeśli te wyjaśnienia złoży, a planujemy rozmowę w tej sprawie, to będziemy podejmować dalsze decyzje - mówi Wirtualnej Polsce przewodniczący klubu Trzeciej Drogi/Polski 2050 Mirosław Suchoń. W piątek wieczorem partia podjęła decyzję, by wykluczyć Gomołę z partii.