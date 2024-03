Gomoła "zawiesza swoją działalność". Jest reakcja na skandaliczne nagranie

Na doniesienia gazety zareagowały władze Polski 2050. - Nic nam o tym nie wiadomo, żeby dochodziło do korupcji politycznej. My rzeczywiście wczoraj wieczorem zapoznaliśmy się z przynajmniej z fragmentem tekstu "Nowej Trybuny Opolskiej". To są bardzo poważne zarzuty stawiane naszemu posłowi, który jest najmłodszym posłem w polskim parlamencie, Adam Gomoła z Opolszczyzny - przekazał w rozmowie z TVP Info Michał Kobosko, wiceprzewodniczący partii.