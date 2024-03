Gorąco w Sejmie. "Siedź tam wielkoludzie i nie odzywaj się"

Europejski Zielony Ład to kompleks wytycznych m.in. dla rolnictwa, które mają na celu osiągnięcie przez Europę neutralności klimatycznej do roku 2050. Dotyczą one wprowadzenia produkcji bardziej przyjaznej dla środowiska i generującej mniejszą emisję poprzez zwiększenie ilości gruntów odłogowanych, zmniejszenie stosowania nawozów i środków ochrony roślin o połowę, a także obowiązek wyznaczenia co najmniej 25% użytków rolnych na uprawy ekologiczne.