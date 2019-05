"Tylko nie mów nikomu". Owsiak chce, by TVP wyemitowała film Sekielskiego

"Jako wieloletni płatnik abonamentu radiowo-telewizyjnego kieruję prośbę do Telewizji Polskiej, aby wyemitowała reportaż braci Sekielskich 'Tylko nie mów nikomu'" - napisał Jurek Owsiak w sieci. Jak zaznaczył, chce dać "pod obiektywny osąd jego treść widzom telewizji publicznej".

"Jako wieloletni płatnik abonamentu radiowo-telewizyjnego kieruję prośbę do Telewizji Polskiej, aby wyemitowała reportaż braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu” na antenie programu TVP1 lub TVP2, tym samym dając pod obiektywny osąd jego treść widzom telewizji publicznej" - napisał Owsiak na Facebooku. Poinformował również, że wysłał w tej sprawie list do prezesa TVP Jacka Kurskiego.

Wiosna domaga się wyjaśnień

O emisję filmu wnioskuje również Wiosna. Robert Biedroń pokazał na konferencji prasowej pismo do Jacka Kurskiego, w którym domaga się wyświetlenia dokumentu na antenie Telewizji Polskiej. Co więcej, politycy Wiosny wysłali również dokument do prokuratora generalnego o powołanie zespołu ds. przypadków ujawnionych w filmie "Tylko nie mów nikomu".