Tragedia na przejściu dla pieszych. 4-latek śmiertelnie potrącony

Do wypadku doszło w poniedziałek ok. godz. 16 na ul. 5 Stycznia, czyli w samym centrum Wolsztyna. - Do wypadku doszło w momencie, kiedy na wyniesionym przejściu dla pieszych znajdował się 4-letni chłopczyk i jego mama; tam doszło do śmiertelnego potrącenia chłopca przez samochód ciężarowy; dziecko zginęło na miejscu – informował krótko po wypadku oficer prasowy KPP w Wolsztynie (Wielkopolskie) asp. sztab. Wojciech Adamczyk.