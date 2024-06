Tragedia na plebanii w Żerkowie. Ksiądz zginął z własnej broni

Dramat w wielkopolskim Żerkowie. Nie żyje 31-letni duchowny

Tragedia na plebanii w Żerkowie rozegrała się przed południem, w sobotę 1 czerwca. Ksiądz Robert spóźniał się na spotkanie z ministrantami, zajrzał więc do niego proboszcz. To on znalazł duchownego leżącego, z raną postrzałową głowy. Na pomoc było już za późno.