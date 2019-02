Tomasz Kabis ma nowotwór serca. Finalista "Mam Talent" rozpoczął trudną walkę o powrót do zdrowia

Tomasz Kabis, uczestnik programu „Mam Talent” za pośrednictwem Facebooka przekazał swoim fanom smutną informację. U iluzjonisty, w ostatnich dniach 2018 roku, zdiagnozowano nowotwór serca.

Tomasz Kabis – laureat „Mam Talent”

Tomasz Kabis był jednym z finalistów 6. edycji „ Mam Talent ”. Publiczność oraz jury konkursu była oczarowana sztuczkami iluzjonistycznymi, które w kolejnych odcinkach serwował im Tomasz Kabis. Dodatkowym atutem występów artysty był humor, który nieprzerwanie towarzyszył mu na scenie. Jego show w „Mam Talent” wzbudzało wiele pozytywnych emocji, a co najważniejsze wprowadzało w stan zdumienia i osłupienia. Występ w „Mam Talent” sprawił, że Tomasz Kabis stał się osobą rozpoznawalną, a jego kariera nabrała tempa. Teraz na jego drodze stanęła poważna choroba .

Tomasz Kabis ma nowotwór serca

W poniedziałek 4 lutego Tomasz Kabis za pośrednictwem Facebooka przekazał fanom, że w Wigilię zdiagnozowano u niego nowotwór serca. Jednak na tym nie kończą się jego problemy zdrowotne. W lutym okazało się, że nowotwór dał przeżuty do wątroby. Tomasz Kabis przekazał fanom informację, że nie traci wiary w powrót do zdrowia i rozpoczyna chemioterapię. Do miłośników swojej pracy zwrócił się z prośbą o wsparcie oraz modlitwę.