Tomasz Greniuch zwolniony z IPN. Prezes Instytutu wydał oświadczenie

Przypomnijmy, że afera w Instytucie Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu wybuchła zaraz po nominacji dr Tomasza Greniucha na p.o. szefa wrocławskiego oddziału instytucji. W przeszłości badacz był związany z Obozem Narodowo Radykalnym, wielokrotnie też "hajlował" (co uwiecznili fotoreporterzy).

IPN na początku bagatelizował sprawę - szef Jarosław Szarek apelował do mediów, żeby z równą gorliwością, co o "hajlującym" p.o. dyrektora, informowały o pracach Instytutu. Nominacja dla Greniucha spotkała się z międzynarodową krytyką - na jego przeszłość zwróciła m.in. Ambasada Izraela w Polsce.

Dopiero 22 lutego dr Tomasz Greniuch podał się do dymisji, co zaakceptowało kierownictwo IPN. - W związku z zaistniałymi okolicznościami dotyczącymi nominacji dr. Tomasza Greniucha na stanowisko p.o. dyrektora oddziału IPN we Wrocławiu, dalsze pełnienie przez niego tej funkcji jest niemożliwe. Dr Tomasz Greniuch złożył na moje ręce rezygnację. Z dniem 22 lutego br. została ona przyjęta przez mnie - mówił wtedy prezes Jarosław Szarek.