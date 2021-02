Tomasz Greniuch rezygnuje z funkcji w IPN. Jest decyzja

"W związku z zaistniałymi okolicznościami dotyczącymi nominacji dr. Tomasza Greniucha na stanowisko p.o. Dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu, dalsze pełnienie przez Niego tej funkcji jest niemożliwe. Dr Tomasz Greniuch złożył na moje ręce rezygnację. Z dniem 22 lutego br. została ona przyjęta przez mnie" - czytamy w oświadczeniu podpisanym przez dr. Jarosława Szarka, prezesa IPN.

Dr Tomasz Greniuch i burza ws. decyzji IPN

Przypomnijmy: dr Tomasz Greniuch został p.o. dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Decyzja wywoła spore kontrowersje, bo Greniuch wcześniej należał m.in. do ONR i wykonywał nazistowskie gesty .

Głos zabrał również sam zainteresowany. "Nigdy nie byłem nazistą, za nieodpowiedzialny gest sprzed kilkunastu laty jeszcze raz przepraszam i uważam to za błąd. Symbole i gesty, które wznosiłem, to była młodzieńcza brawura, często głucha na zdrowy rozsądek i konsekwencje. Nigdy jednak nie miały one podłoża gloryfikowania totalitaryzmów!" – oświadczył w piątek dr Tomasz Greniuch.