Warszawa. Siedziba IPN pomazana czerwoną farbą

Do jednoosobowego protestu doszło w poniedziałek. Mężczyzna oblał czerwoną farbę fasadę budynku i szyldy Głównej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Pojawił się również znak Polski Walczącej. Na Facebooku opublikowano nagranie z miejsca zdarzenia.

– To symbol krwi milionów ofiar faszyzmu w Europie i nie tylko – mówi głos zza kamery. - Dzieją się w Polsce rzeczy szokujące. Faszyści zostają dyrektorami w Instytucie Pamięci Narodowej. To pokazuje ducha obecnej władzy - dodano.

Burza wokół Tomasza Greniucha. Będzie dymisja?

Dr Tomasz Greniuch został p.o. dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Decyzja budzi kontrowersje, bo Greniuch wcześniej należał m.in. do ONR i wykonywał nazistowskie gesty .

Głos zabrał również sam zainteresowany. "Nigdy nie byłem nazistą, za nieodpowiedzialny gest sprzed kilkunastu laty jeszcze raz przepraszam i uważam to za błąd. Symbole i gesty, które wznosiłem, to była młodzieńcza brawura, często głucha na zdrowy rozsądek i konsekwencje. Nigdy jednak nie miały one podłoża gloryfikowania totalitaryzmów!" – oświadczył dr Tomasz Greniuch.