To nie koniec wichur. IMGW wydało ostrzeżenia, wojsko w gotowości

Orkan Fryderyka od wczoraj zbiera tragiczne żniwo w całej Europie. W niektórych regionach nadal obowiązuje 2. stopień zagrożenia przed silnym wiatrem.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na piątek alerty pierwszego i drugiego stopnia dotyczące silnego wiatru, opadów śniegu i oblodzenia. Dla Bieszczad i Beskidu Niskiego ostrzeżenie drugiego stopnia ma obowiązywać do godziny 14. Z kolei dla województwa podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego obowiązuje ostrzeżenie 1 stopnia.

W piątek prędkość wiatru może wynieść do 65km/h w centrum kraju, na południowym wschodzie do 80km/h, a w Karpatach nawet do 110km/h. Po nocnych wichurach na szlakach mogą leżeć połamane gałęzie i drzewa. Istnieje też zagrożenie lawinowe.