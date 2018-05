"Taki nasz partyjny Don Juan". Korwin opowiada o Grzegorzu G.

Współpracownik Janusza Korwin-Mikkego Grzegorz G., który według informacji "Faktu" zarażał partyjne działaczki kiłą, zawiesił swoje członkostwo w partii "Wolność" - dowiedziała się WP. Nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów i czeka na koniec postępowania prokuratorskiego. Nam o G. opowiada jego szef.

Grzegorz G. pochodzi z Krakowa, jest przyjacielem kandydata na prezydenta tego miasta Konrada Berkowicza, polityka partii "Wolność", której przewodniczy Janusz Korwin-Mikke. Według ustaleń "Faktu" G. miał świadomie zarażać kiłą działaczki ugrupowania, wykorzystując przy tym swoje zdolności do manipulacji i talent do uwodzenia. Sprawa jest w prokuraturze, a historia - wstrząsająca.

Korwin o G.: "Partyjny Don Juan"

Kim jest G., czym się zajmuje i skąd wziął się w partii? Próbowaliśmy zapytać o to jego przyjaciela, Konrada Berkowicza ("są w dobrych stosunkach niewątpliwie" - mówi nam Korwin), ale ten nie odpowiadał na nasze prośby o kontakt. Postanowiliśmy zadzwonić do samego lidera partii "Wolność".

- To taki partyjny Don Juan, bawidamek. Taką chorobę musiał gdzieś załapać, nie? - mówi WP Janusz Korwin-Mikke. Przyznaje, że rozmawiał z G. po publikacji "Faktu". - Zapewniał mnie, że to nieprawda, że świadomie zarażał kobiety. To, że "Fakt" tak napisał o Grzegorzu, o niczym nie świadczy, o mnie pisali kilka razy i zawsze nieprawdziwie - atakuje dziennik Janusz Korwin-Mikke i broni swojego podwładnego.