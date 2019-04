Tajna operacja FBI. Weteran przeszedł na islam i planował zamach w Los Angeles

26-latek (były żołnierz piechoty morskiej USA i weteran wojny w Afganistanie) chciał zdetonować bombę na wiecu w Los Angeles. - Miała to być zemsta za ataki na meczety w Nowej Zelandii - informują służby bezpieczeństwa USA.

Mark Steven Domingo służył podczas wojny w Afganistanie. W międzyczasie przeszedł na islam, a po powrocie do kraju planował zamach.

To on przekazał mu bombę domowej roboty, którą do zamachu chciał wykorzystać 26-latek. Jak informują służby, ładunek nie był uzbrojony.