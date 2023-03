Tajemnicza choroba w Tanzanii. Pięć osób nie żyje

Główny lekarz Tanzanii wzywa społeczeństwo

Równocześnie Nagu wezwała społeczeństwo do zachowania spokoju, ale i do podjęcia środków ostrożności w celu uniknięcia zarażenia. Podejrzewa się, że choroba, której objawy to: gorączka, krwawienie z różnych części ciała, wymioty i niewydolność nerek jest zakaźna.