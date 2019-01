Taca z całej niedzieli poszła na WOŚP. Ksiądz: Parafianie się cieszyli

Ks. dziekan Kamil Wołyński z parafii w Żółkiewce (woj. lubelskie) zaprosił na msze wolontariuszy WOŚP. Zamiast na tacę datki od wiernych trafiły do puszek z czerwonym serduszkiem.

- Parafianie bardzo się cieszyli z tej akcji. Wszyscy chętnie wrzucali. Razem czynimy dobro – mówi Wirtualnej Polsce ks. Wołyński. Duchowny przyznaje, że do takiego działania zainspirował go ks. Kazimierz Klaban, który w swojej parafii w Elblągu już rok temu tacę przekazał na WOŚP.

Przykład innym księżom dał duchowny z Elbląga. Już rok temu po tym, jak zebrał pieniądze na tacę, poprosił do siebie wolontariuszy WOŚP. Na oczach i przy aprobacie wszystkich parafian przesypał wszystko do puszek z czerwonymi serduszkami. – To wspaniała akcja. Uwielbiam ją. Może choć trochę dołożymy do dobra, jakie czyni się tego dnia – mówi Wirtualnej Polsce ks. Kazimierz Klaban.