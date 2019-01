Szumidła nie pomogły Jarosławowi Kaczyńskiemu. "One nie są w 100 proc. skuteczne"

Jarosław Kaczyński jest chyba najlepiej chronioną osobą w Polsce. W najbardziej newralgicznych momentach jest przy nim nawet 20 ochroniarzy. Mimo milionów na profesjonalną ochronę i zabezpieczeń antypodsłuchowych Kaczyński został nagrany. - Żadne urządzenie blokujące podsłuch nie jest w 100 proc. skuteczne - mówi Grzegorz Małecki, były szef Agencji Wywiadu.

Od kilku lat Jarosław Kaczyński jest objęty ścisłą ochroną. Jego bezpieczeństwa strzegą pracownicy Grom Group. To oni zdecydowali, że prezes PiS do swojego biura przy ul. Nowogrodzkiej ma wchodzić tylnym wejściem, do którego dostęp ma tylko kilka osób. Wejście zostało tak zaplanowane, że Kaczyński może się dostać do swojego gabinetu niemal niezauważony.