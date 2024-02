Szturm na autobus w Londynie. Uzbrojony w kwas wziął zakładników

Do zdarzenia doszło w niedzielny wieczór, 11 lutego. W londyńskiej dzielnicy Brixton do autobusu linii 109 wsiadł tajemniczy, około 30-letni mężczyzna. W pewnym momencie, jak relacjonują brytyjskie media, między nim a kierowcą autobusu i innymi pasażerami doszło do spięcia. Wówczas napastnik wyjął z kieszeni butelkę, w której - jak oświadczył - znajdowała się żrąca substancja. W autobusie, jak relacjonowali później naoczni świadkowie, zapanował chaos.