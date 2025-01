Rozbił kumulację. Sylwestrowa wygrana w Lotto. Zawrotna suma

Szczęśliwe w sylwestrowym losowaniu Lotto liczby to 4, 12, 30, 38, 46 i 48 . Jeden z graczy poprawnie wytypował wszystkie sześć cyfr, co przyniosło mu ogromną wygraną.

Nowy rok przyniesie więc tej osobie duża odmianę w życiu. Na konto zwycięzcy wpłynie, po odliczeniu podatku, kwota w wysokości ok. 17 mln 460 tys. zł.

Należy jednak pamiętać, że od wygranych powyżej 2280 złotych pobierany jest 10-procentowy podatek . To co wpłynie na ostateczną kwotę, jaką otrzymają gracze.

W dodatkowej grze Lotto Plus, wylosowano liczby 18, 19, 27, 28, 29 i 32. Jednak tym razem nie odnotowano głównej wygranej.

Lotto Plus to szansa na dodatkową wygraną za dopłatą 1 zł do zakładu Lotto. Wygrane w tej grze są stałe i wynoszą milion złotych za trafienie sześciu liczb.