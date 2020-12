Szczepionka na COVID. Jest nowy termin, kiedy Unia Europejska zatwierdzi szczepionki

Jak informuje niemiecki "Bild", decyzja o dopuszczeniu szczepionki Pfizera na europejski rynek ma zostać ogłoszona 23 grudnia. To o tydzień wcześniej niż pierwotnie zapowiadano.

Szczepionka na COVID. EMA ugina się pod naporem krytyki

Informacja o przyspieszeniu procesu decyzyjnego zapadła po tym, jak we wtorek szef niemieckiego resortu zdrowia Jens Spahn, ogłosił na konferencji prasowej, że liczy na dopuszczenie szczepionki do użycia jeszcze przed świętami. Pozwoliłoby to na rozpoczęcie programu szczepień przed końcem roku.