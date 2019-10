Szczecin. Poseł Piotr Misiło złamał przepisy, bo "jest remont"

Szczecin i nietypowe zachowanie posła. Piotr Misiło postanowił złamać przepisy i zaparkował swój samochód w niedozwolonym miejscu. Powód? Remont budynku, w którym znajduje się jego biuro. Zdjęcie otrzymała redakcja Dziejesię.

Szczecin. Niewłaściwe parkowanie

Remont i kartony pod biurem Piotra Misiły w Szczecinie

Co na to sam poseł? Misiło przyznał, że to on zaparkował w ten sposób. "Stanąłem tak, ponieważ przed moim biurem poselskim jest remont a wyładowywałem kartony z rzeczami" - przekazał kandydat do Sejmu RP.