Świnoujście: dym, zapach spalenizny, uciekający prom. Zawiniło wojsko

Pasażerowie i pracownicy przeprawy promowej Karsibór w Świnoujściu przeżyli we wtorek wieczorem chwile grozy. Gdy prom cumował na wyspie Uznam, okolicę nagle spowiła dziwna łuna a w powietrzu uniósł się silny zapach spalenizny. Załoga natychmiast zmieniła kurs. Prom uciekł w kierunku przeprawy Bielik.

Po przybiciu do nabrzeża przeprawy Bielik z promu zabrano jednego z członków załogi. Około 30-letni mężczyzna, który wpuszczał na pokład samochody, był najdłużej narażony na kontakt z dymem, wymagał interwencji medycznej. Został odwieziony do szpitala. Później do szpitala trafił także drugi pracownik promu - informuje portal iswinoujscie.pl.