Świętokrzyskie. Ewakuacja obozów harcerskich

Około 260 osób z obozów harcerskich w Białym Brzegu (woj. świętokrzyskie) zostało ewakuowanych - podało Radio ZET. Harcerze znaleźli schronienie w pobliskiej szkole podstawowej. Ten ruch podyktowany był złą pogodą, w tym ostrzeżeniami o nadchodzącej burzy.

"Są to działania prewencyjne związane z prognozami pogody na najbliższe godziny. Wszystkie ewakuowane osoby pochodzące z Płocka i miejscowości Niemodlin (woj. opolskie - przyp. red.) znalazły schronienie w pobliskiej szkole podstawowej. Przebywać tam będą do czasu, aż sytuacja pogodowa się unormuje" - poinformowała PAP st. sierż. Monika Jałocha z Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie.