Święto Policji. Andrzej Duda: to nie praca, to wybór życiowy

- Służba w policji wiąże się z ryzykiem, które podejmujecie świadomie, by dbać o innych - powiedział podczas centralnych obchodów święta policji prezydent Andrzej Duda. W tym roku formacja obchodzi stulecie istnienia.

- To jest służba, która zasługuje na tę niezwykle wysoką ocenę społeczną – powiedział podczas centralnych obchodów święta policji w Warszawie Andrzej Duda.

Prezydent dodał, że "policja to nie praca, to wybór życiowy". - Służba w policji wiąże się z ryzykiem, które podejmujecie świadomie, by dbać o innych – zauważył.