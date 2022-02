Strzelił z broni do policjanta. Sąd zadecydował ws. aresztu

Do groźnego zdarzenia doszło w ubiegły czwartek (3 lutego) w miejscowości Czerńczyce, w gminie Ziębice. Nieznany mężczyzna włamał się do domu wielorodzinnego, a jeden z jego lokatorów wezwał policję. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, starali się dostać do pomieszczenia, w którym ukrył się podejrzany.