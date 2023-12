Strzały podczas rodzinnej awantury. Jedna osoba nie żyje

Nowe ustalenia prokuratury

Jak przekazała w poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Łodzi, do awantury doszło kiedy 43-latek przyjechał do syna. - Wówczas doszło do rozmowy, która bardzo szybko zamieniła się w awanturę. Padły strzały. Oddał je 43-latek, najprawdopodobniej z broni czarnoprochowej, na posiadanie której nie jest wymagane zezwolenie - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.