Strajk na niemieckich lotniskach. Ponad 600 lotów odwołanych

Pracownicy kontroli bezpieczeństwa na lotniskach w Düsseldorfie, Kolonii i Stuttgarcie zastrajkowali. Chcą, by płacono im więcej. Ze względu na paraliż lotnisk odwołano ponad 640 lotów.

Do czwartkowego strajku wezwał związek zawodowy Ver.di. Jego celem jest zwiększenie wynagrodzeń ok. 23 tys. pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na niemieckich lotniskach. Związkowcy chcą, by w dziale kontroli bezpieczeństwa płace podniesiono do 20 euro za godzinę.