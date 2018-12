Polityczne związki zawodowe. Wiosna może być w tym roku naprawdę gorąca

Opozycja liczy na to, że w przyszłym roku uda się jej wygrać wiosną wybory europejskie, a jesienią krajowe i odzyskać władzę. Pomóc mogą w tym …związki zawodowe w przedsiębiorstwach podlegających Skarbowi Państwa.

Próby odsunięcia PiS od władzy trwają od kilku lat. Symbolem tych działań jest hasło „ulica i zagranica”, które z czasem ograniczyło się do „zagranicy”, gdyż tylko wobec orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej obóz rządzący musiał wycofać się z części zmian. Antyrządowe demonstracje nie są na tyle liczne, aby mogły zagrozić władzom. Opozycja liczy jednak, że w 2019 roku dojdzie do przełomu.

Na czym opozycja opiera swój plan?

Składanie skarg na rząd na forum międzynarodowym traci na znaczeniu. Platforma Obywatelska i jej satelici, w tym wspierające ją stowarzyszenia, mają wziąć na siebie akcje polityczne, manifestacje uliczne. PO wspomóc ma w tym lewica, która chce wykorzystać swój duży atut w postaci organizacji związkowych, które mogą prowadzić na jej rzecz akcje protestacyjne w sferze budżetowej i w przedsiębiorstwach państwowych.

Znaczenie ma nie tylko to, że np. służby mundurowe, pracownicy ochrony zdrowia, nauczyciele to wrażliwe sfery funkcjonowania państwa i każdy protest w tych grupach zawodowych jest głośny, ale trzeba też zwrócić uwagę na to, że stosunkowo duże jest tam uzwiązkowienie. Można więc łatwo wykorzystać struktury związkowe do kierowania ewentualnymi protestami i strajkami.

To samo dotyczy także państwowych przedsiębiorstw i spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa. W nich również liczba pracowników należących do związków zawodowych jest proporcjonalnie o wiele większa niż w zakładach prywatnych.

Politycy i działacze związkowi niechętni obozowi rządowemu nie kryją się nawet ze swoimi planami. Najczęściej swoje akcje tłumaczą tym, że rząd ma ignorować interesy pracownicze, a firmy są źle zarządzane. I wynoszą na sztandary przede wszystkim takie postulaty jak podniesienie pensji pracownikom sfery budżetowej, czy wprowadzenie zmian w prawie pracy zgodnych z postulatami związków zawodowych.

Jak upomnieć się o podwyżki zarabiając 10 tysięcy

Jednak niektóre związki zawodowe przygotowują się do protestów w firmach nadzorowanych przez Skarb Państwa, choć nie ma ku temu ekonomicznych powodów. Firmy te osiągają rekordowe zyski, wypłacają co roku wyższe wynagrodzenia, wysokie nagrody i premie, mają też rozbudowane programy socjalne w porównaniu z większością prywatnych podmiotów.

W nieoficjalnych rozmowach związkowcy wyjaśniają, że zawsze można wystąpić do zarządu z jakimiś postulatami, których szefowie spółki nie będą mogli wypełnić w części lub całości i podczas negocjacji nie dojdzie do porozumienia. W tej sytuacji organizacja związkowa może ogłosić, że wchodzi w spór zbiorowy z pracodawcą. Ponieważ państwowe podmioty to z reguły duże przedsiębiorstwa, taki spór od razu wywoła zainteresowanie mediów, będzie odpowiednio nagłośniony. Drugim krokiem może być akcja strajkowa i choć istnieje możliwość, że na strajk nie pozwoli sąd, to nie ma pewności, że sądy będą takie orzeczenia wydawać w każdej sytuacji, gdy racja będzie stała po stronie pracodawcy.

W tym kontekście newralgiczna staje się infrastruktura. Ten sektor już był w tym roku widownią działań związków zawodowych zgodnie ze scenariuszem, jaki powyżej został zarysowany.

Najgłośniejszy był strajk w Polskich Liniach Lotniczych, który spowodował wielomilionowe straty w spółce. Teraz w PLL panuje spokój, ale nie można wykluczyć tego, że w przyszłym roku protest zostanie niejako odwieszony, gdyby ponownie zostały np. podniesione postulaty podwyżek. Cały czas też jeden ze związków zawodowych prowadzi spór zbiorowy z zarządem Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”.

Tyle, że jak upominać się o wyższe pensje, skoro firma płaci średnio blisko 10 tysięcy, a na pracowników czekają sowite nagrody uznaniowe za doskonałe wyniki finansowe osiągnięte przez PPL w 2018 roku sięgające 14 tysięcy złotych na pracownika.

Górnicy, energetyka i kolej

Innym newralgicznym sektorem jest kolej. PKP i inne spółki z tej grupy osiągają coraz lepsze wyniki finansowe, rekordowe w porównaniu z poprzednimi latami, a wręcz dekadami, więc siłą rzeczy część organizacji związkowych mogą podnieść postulaty kolejnych podwyżek i wypłaty innych świadczeń socjalnych. I nie można wykluczyć, że i w tej branży związki będą podgrzewać nastroje, przedłużać negocjacje, by pokazać, że obecne zarządy z nadania PiS nie radzą sobie z kierowaniem koleją. A to można już wykorzystać w kampaniach wyborczych….

Ponadto, jak wynika z naszych rozmów ze związkowcami, ich zdaniem podatne na protesty są także inne branże, jak górnictwo i energetyka, które odczuwają negatywne skutki unijnej polityki klimatycznej.

Gdyby udało się rozniecić szeroką akcję protestacyjno-strajkową w kraju, na pewno by to sprzyjało politycznej opozycji. Na bok w tej sytuacji będą spychane kwestie ekonomiczne, bo przecież każdy strajk wywołuje straty ekonomiczne.

W zamian duża część działaczy związkowych ma mieć obiecane wysokie miejsca na listach wyborczych, więc tym bardziej będzie im zależało na przeprowadzeniu głośnych akcji protestacyjnych.