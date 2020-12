Strajk Kobiet. Barbara Nowacka opublikowała kolejne nagranie z sobotnich zajść

Na opublikowanym przez Barbarę Nowacką nagraniu widać, że posłanka znalazła się w zawężającym się policyjnym kordonie. Nowacka stoi w miejscu i nie wykonuje żadnych gwałtownych ruchów. W pewnym momencie zbliża się do niej policjant i wówczas posłanka wyjmuje legitymację, po czym zostaje spryskana gazem łzawiącym.

"Z dedykacją dla propagandzistów z PiS, TVP i policji - zobaczcie, zanim znów opowiecie o próbach łamania kordonu i nacieraniu przeze mnie na policjantów" - napisała Nowacka w komentarzu do filmu.

Strajk Kobiet. Nowacka spryskana gazem. Witek zażądała wyjaśnień

Po sobotnim incydencie marszałek sejmu Elżbieta Witek odbyła rozmowę z Komendantem Głównym Policji i zażądała niezwłocznych wyjaśnień na piśmie. We wtorek Kancelaria Sejmu poinformowała, że Witek otrzymała już odpowiedź policji w tej sprawie.

Wcześniej oficjalnym stanowiskiem policji było twierdzenie, że Nowacka nie zastosowała się do wielokrotnych poleceń ze strony funkcjonariusza. Policjant miał użyć gazu, ponieważ uznał, że działania posłanki mają służyć przerwaniu policyjnego kordonu.

Nowacka odniosła się do sytuacji mówiąc, że co prawda wyciągnęła legitymację poselską, ale jej zdaniem nie ma to najmniejszego znaczenia. Posłanka mówiła, że jej zachowanie nie stwarzało dla policjantów żadnego zagrożenia i interwencja była kompletnie nieuzasadniona.