Stopnie alarmowe przedłużone. Tusk zatwierdził decyzję

Natomiast wprowadzenie stopnia alarmowego BRAVO, będącego także drugim poziomem w czteroetapowej skali, oznacza istnienie zwiększonego ryzyka wystąpienia aktu terroru, który jest możliwy do przewidzenia. Służby w takiej sytuacji są informowane o podwyższonym zagrożeniu, co nakłada obowiązek zachowania przez administrację publiczną wyjątkowej ostrożności. To również wskazuje na potrzebę przeprowadzenia rewizji dostępnych zasobów oraz analizy ich przydatności na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej.