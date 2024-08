Zakotwiczeni między Rosją a Ukrainą. Dramatyczna relacja mieszkańca Wołczańska

Ci ludzie wyjechali, jak stali, zwykle w środku nocny, pośpiesznie zgarniani z miejsc schronienia - tylko szczęściarze zdołali zabrać ze sobą dokumenty i trochę niezbędnych rzeczy. Dmitrij do nich nie należał. Na szczęście w Kehycziwce dostał nie tylko miejsce do spania. Ma co jeść, gdzie się umyć, co na siebie włożyć. Chciałby robić coś sensownego, ale do wojska go nie wezmą, bo jest inwalidą. Zostaje więc czekać - na informację, że można już do Wołczańska wrócić.