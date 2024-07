Pięć lat i 1,5 miliona żołnierzy. Tym ryzykuje Rosja

Wang Yi odpowiedział, zauważając, że zarówno Moskwa, jak i Kijów "w różnym stopniu" wyraziły gotowość do negocjacji. - Chociaż warunki i możliwości do tego nie są jeszcze dojrzałe, wspieramy wszelkie wysiłki, które przyczynią się do pokoju i jesteśmy gotowi nadal odgrywać konstruktywną rolę na rzecz zawieszenia broni i wznowienia negocjacji -podkreślił.