Rewolucyjny pomysł polskiego miliardera. "Wojna już trwa"

List skierowany do Kosiniaka-Kamysza jest elementem szerszej kampanii. Przedstawiciele biznesu z krajów skandynawskich, bałtyckich oraz Europy Środkowo-Wschodniej apelowały do przywódców i unijnych instytucji o dostosowanie polityki do nowej sytuacji geopolitycznej. Apel dotyczył również zwrócenia szczególnej uwagi na region północno-wschodniej flanki Unii