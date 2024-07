Kolejne zatrzymania na granicy Ukrainy. Wśród nich 14-latek

Uciekają przed mobilizacją

Zatrzymani to mieszkańcy obwodu kijowskiego, Zakarpacia, dniepropietrowskiego i lwowskiego. Na początku lipca mołdawska straż graniczna podała, że ok. 23,5 tys. Ukraińców przybyło do Mołdawii, omijając przejścia graniczne, od 24 lutego 2022 r. do 31 maja 2024 r. Do Rumunii uciekło ok. 11 tys. Ukraińców.