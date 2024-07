Wielka ucieczka poborowych. Ukraina dostrzegła problem i uszczelnia granice

W połowie maja na Ukrainie zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące mobilizacji. Ustawa zastąpiła powszechny pobór pięciomiesięcznym okresem szkolenia dla wszystkich mężczyzn zdolnych do służby wojskowej. Dotyczy to zwłaszcza tych w wieku 18-25 lat. Do ukończenia 25. roku życia nie będą mobilizowani do oddziałów frontowych, ale będą przechodzić cykliczne szkolenia.