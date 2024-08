15 bojowników i liderów IS nie żyje. Wspólny atak USA i Iraku

Wśród eliminowanych znaleźli się także kluczowi przywódcy ugrupowania IS , przy czym nie zanotowano żadnych ofiar wśród cywilów.

Z kolei irackie władze przekazały informacje o ataku, pomijając jednak fakt udziału amerykańskich sił. Zdaniem CENTCOM celem ataku było "osłabienie i zniszczenie zdolności IS planowania, organizowania i dokonywania ataków na obywateli irackich a także amerykańskich, sojuszniczych i partnerów w regionie i poza nim".

Agencja Associated Press przypomina, iż po odbiciu terytoriów kontrolowanych przez IS w Iraku i Syrii siły amerykańskie nie ustają w działaniach przeciwko resztkom ugrupowania na Bliskim Wschodzie. Należy zaznaczyć, że liczba ofiar ostatniego ataku była wyjątkowo wysoka. Pojawiają się pytania, dlaczego Amerykanie przyznali się do udziału w operacji dopiero po kilku dniach.