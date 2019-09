Stanisław Karczewski: Marian Banaś jest człowiekiem kryształowym

Media twierdzą, że w wynajmowanych mieszkaniach nowego prezesa NIK Maraina Banasia odbywały się erotyczne schadzki. - Te oskarżenia, to swoistego rodzaju zemsta na panu prezesie. (...) Manipulacja - broni polityka marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

TVN wyemitował materiał, w którym ujawniono, że w kamienicy należącej do Mariana Banasia, prezesa NIK, a wcześniej m.in ministra finansów, działał hotel na godziny, który miał powiązania ze znanym krakowskim przestępcą . Według autora materiału, to jeden z braci K., którzy prowadzą w Krakowie agencje towarzyskie.

- Marian Banaś jest człowiekiem kryształowym, niezwykle uczciwym, bardzo solidnym, twardym politykiem. Moje jednoznaczne wrażenie jest takie, że jest to pełna manipulacja od początku do końca - skomentował doniesienia stacji telewizyjnej Stanisław Karczewski.

- Szkoda, że w tym materiale pan redaktor nie ujął poprzedniego prezesa (NIK) który miał problemy i powinien podać się do dymisji. Nie podawał się do dymisji, my nawet o to nie apelowaliśmy, bo czekaliśmy cierpliwie na wyjaśnienia - zaznaczył Karczewski.