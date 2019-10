Spór między europosłanką Różą Thun a dziennikarzem Tomaszem Sakiewiczem. Jest wyrok

Złożyli pozwy przeciwko sobie i decyzją sądu muszą się teraz wzajemnie przeprosić. Tomasz Sakiewicz za to, że podważał prawo Róży Thun do bycia Polską, a europosłanka za podważanie wiarygodności dziennikarskiej redaktora.

Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał redaktorowi Tomaszowi Sakiewiczowi i europosłance PO Róży Thun wzajemnie się przeprosić - donosi oko.press. Według portalu polityk i dziennikarz prowadzili długie rozmowy na temat ugody, ale nie udało im się dojść do porozumienia.

Zrobił to też Sakiewicz po tym, jak Thun na konferencji w lutym 2018 mówiła: "Najwyższy czas, by konkretnie przeciwstawić się przemysłowi pogardy, który reprezentuje pan Sakiewicz. Od wielu lat buduje na tym swój biznes, ma z tego materialną korzyść. Jego media zarabiają na poniżaniu, obrażaniu, wykluczeniu ze społeczeństwa ludzi, którzy nie pasują do jego wizji polskości”.