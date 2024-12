Śnieżyce i lód na drogach. IMGW ostrzega

Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na POGODA.WP.PL.

We wtorek w Polsce dominować będzie duże zachmurzenie, szczególnie na południowym wschodzie, gdzie prognozowane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz marznącego deszczu. IMGW wydało ostrzeżenie dla tego regionu z powodu marznących opadów. Na południu kraju, zwłaszcza na jego krańcach, spodziewane są opady śniegu do 7 cm.

Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Temperatury wyniosą od 1 st. C na wschodzie, przez 2 st. C w centrum, do 4 st. C na północnym zachodzie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie z przejaśnieniami pojawi się na zachodzie, podczas gdy reszta kraju pozostanie pod dużym zachmurzeniem. Opady deszczu marznącego, deszczu ze śniegiem oraz śniegu będą kontynuowane, z największym natężeniem na południowym wschodzie, gdzie śnieg może osiągnąć do 5 cm.

Temperatury spadną do minus 3 st. C na południowym wschodzie, minus 1 st. C w centrum i 0 st. C na zachodzie, a w rejonach podgórskich nawet do minus 5 st. C. Wiatr będzie słaby z kierunków północnych.

Środa z opadami

W środę na północnym zachodzie i zachodzie kraju przewidywane są przejaśnienia, a lokalnie nawet rozpogodzenia. Na pozostałym obszarze utrzyma się duże zachmurzenie z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu, a na południu śniegu.

Temperatury wyniosą od minus 1 st. C na południowym wschodzie, 0 st. C w centrum, do 5 st. C na Wybrzeżu. W rejonach podgórskich temperatura może spaść do minus 3 st. C. Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, lokalnie mogą wystąpić marznące mgły osadzające szadź.

Czwartek z umiarkowanym zachmurzeniem

W czwartek prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, z wyjątkiem południowego zachodu, gdzie będzie duże i pojawią się opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu.

Temperatury na południowym wschodzie spadną do minus 4 st. C, w centrum i na zachodzie do minus 1 st. C, a w rejonach podgórskich do minus 8 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby, a na południowym wschodzie umiarkowany.