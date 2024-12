Pogoda zmieni się z dnia na dzień. Wiadomo, kiedy odejdzie mróz

Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na POGODA.WP.PL.

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, cała Europa północna i centralna jest na skraju wyżu z centrum nad Wyspami Brytyjskimi. Od południa Hiszpanii po Morze Czarne rozciąga się rozległy niż.

Polska jest w oddziaływaniu wspomnianego wyżu, tylko na południu kraju zaznacza się jeszcze wpływ słabnącego frontu okluzji związanego z niżem znad południowej Europy.

Prognoza pogody we wtorek

We wtorek zachmurzenie będzie całkowite i duże z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu oraz mżawki i deszczu, początkowo lokalnie marznących i powodujących gołoledź. W górach prognozowane są intensywne opady śniegu; spodziewany jest przyrost grubości pokrywy śnieżnej w Karpatach o około 7 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na wschodzie i południu do 5 st. C na wybrzeżu; w rejonach podgórskich Karpat - około minus 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny. W górach porywy wiatru mogą osiągać 65 km/h i tam spodziewane są zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda w środę

W środę ma być zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na wschodzie i południu opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 1 st. C na południowym wschodzie oraz lokalnie w rejonie Częstochowy i Wielunia do 3 st. C na zachodzie; cieplej nad morzem około 5 st. C oraz chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około minus 3 st. C. Wiatr na ogół będzie słaby, północno-zachodni i północny.

Do końca tego tygodnia możemy spodziewać się niskich temperatur i opadów deszczu i śniegu. Jednak po weekendzie wszystko się zmieni. Nagle do Polski dotrze ciepłe powietrze. Temperatury wzrosną nawet do 7 stopni Celsjusza.

Pogoda 13 grudnia © Vnetusky

Pogoda 16 grudnia © Ventusky