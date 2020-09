Środa Wielkopolska. Śmierć policjantki i jej syna. Nowe informacje

- Sprawdzaliśmy, czy przypadkiem nie była to prywatna broń. Nie. Pistolet był wydany przez przełożonych, nosiła go przy sobie - mówi nam nasz informator.

- Wstępnie doszło do tzw. samobójstwa rozszerzonego. Najprawdopodobniej matka najpierw zabiła swojego syna, później strzeliła do siebie. Czwartkowa sekcja zwłok pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jaki był mechanizm śmierci zarówno policjantki i jej dziecka. Próbujemy wyjaśnić motyw, który by nas skierował na to, dlaczego kobieta to zrobiła. Badamy również, czy policjantka nie została przez kogoś przymuszona do takiego czynu – mówi Wirtualnej Polsce rzecznik poznańskiej prokuratury okręgowej Łukasz Wawrzyniak.